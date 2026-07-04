Uhapšen muškarac u Vranju zaplenjeni suplementi vredni 4,6 miliona dinara

Nova pre 3 sata
Uhapšen muškarac u Vranju zaplenjeni suplementi vredni 4,6 miliona dinara

Policija u Vranju uhapsila je S.R. (28) iz Prištine, u čijem automobilu je pronašla i privremeno oduzela veću količinu suplemenata bez potrebne dokumentacije i dokaza o poreklu, saopštilo je večeras Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).

Policija sumnja da je osumnjičeni suplemente, ukupne vrednosti 4,65 miliona dinara, nabavio radi dalje prodaje. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu za nedozvoljenu trgovinu, biće priveden u nadležno tužilaštvo.
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