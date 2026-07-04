Veliki požar na Hvaru, u gašenje se uključili i kanaderi

Na hrvatskom ostrvu Hvar, u predelu Ivan Dolac, u subotu popodne je izbio veliki požar u čijem gašenju učestvuju vatrogasci s Operativnog područja Hvar, a u pomoć su im stigla i dva kanadera.

Vatrogasci su dojavu o požaru primili nešto posle 16 časova. Vatrom je zahvaćena trava i nisko rastinje, a na teren su upućene sve vatrogasne snage Operativnog područja Hvar. Trenutno u gašenju iz vazduha učestvuju i dva kanadera, prenosi N1. "Teren na kojem bukti požar je delimično pristupačan, ali bura koja duva nosi vatru na vrh brda. Trenutno nema opasnosti po ljude i objekate", rekli su Hini u vatrogasnoj službi Splita. 👇VELIKI POŽAR NA HVARU 👇 Na terenu