Veliki požar na Hvaru, u gašenje se uključili i kanaderi

Nova pre 3 sata
Veliki požar na Hvaru, u gašenje se uključili i kanaderi

Na hrvatskom ostrvu Hvar, u predelu Ivan Dolac, u subotu popodne je izbio veliki požar u čijem gašenju učestvuju vatrogasci s Operativnog područja Hvar, a u pomoć su im stigla i dva kanadera.

Vatrogasci su dojavu o požaru primili nešto posle 16 časova. Vatrom je zahvaćena trava i nisko rastinje, a na teren su upućene sve vatrogasne snage Operativnog područja Hvar. Trenutno u gašenju iz vazduha učestvuju i dva kanadera, prenosi N1. "Teren na kojem bukti požar je delimično pristupačan, ali bura koja duva nosi vatru na vrh brda. Trenutno nema opasnosti po ljude i objekate", rekli su Hini u vatrogasnoj službi Splita. 👇VELIKI POŽAR NA HVARU 👇 Na terenu
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