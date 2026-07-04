VIDEO Ukrajinski dronovi pogodili naftni terminal kod Sankt Peterburga, napadnuta i luka na Finskom zalivu

Nova pre 1 sat
VIDEO Ukrajinski dronovi pogodili naftni terminal kod Sankt Peterburga, napadnuta i luka na Finskom zalivu

Ukrajinski dronovi tokom noći izveli su veliki napad na ruski Sankt Peterburg i okolnu Lenjingradsku oblast, a među pogođenim ciljevima našli su se naftni terminal u gradu i luka Visock na obali Finskog zaliva, saopštile su ruske vlasti.

Guverner Sankt Peterburga Aleksandar Beglov izjavio je da je grad sa oko šest miliona stanovnika bio meta masovnog napada bespilotnim letelicama, pri čemu je pogođen gradski naftni terminal. Prema njegovim rečima, u napadu nije bilo poginulih ni povređenih, a posledice su sanirane. 🚨 Zelenskyy: "Last night, our Ukrainian long-range sanctions against Russia for this war reached the area near St. Petersburg" The Ukrainian president shared a striking video compilation
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