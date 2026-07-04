Vremenska prognoza za subotu 4. jul: Pretežno sunčano, temperatura niža od 30 stepeni

Nova pre 3 sata
Vremenska prognoza za subotu 4. jul: Pretežno sunčano, temperatura niža od 30 stepeni

U Srbiji će danas vreme biti pretežno sunčano, sa dnevnom temperaturom nižom od 30 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren severni i severozapadni vetar, na severu i istoku zemlje povremeno jak. Jutarnja temperatura kretaće se od 14 stepeni do 21, a najviša dnevna od 26 do 29 stepeni. U Beogradu će vreme biti pretežno sunčano, sa slabim i umerenim severozapadnim vetrom. Jutarnja temperatura kretaće se 15 stepeni do 17, a najviša dnevna biće oko 27 stepeni.
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Vreme danas pretežno sunčano, temperatura niža od 30 stepeni

Vreme danas pretežno sunčano, temperatura niža od 30 stepeni

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vremenska prognoza

Društvo, najnovije vesti »

Deklaracija o nezavisnosti SAD usvojena pre 250 godina: Ključni događaji doveli su do stvaranja nove nacije

Deklaracija o nezavisnosti SAD usvojena pre 250 godina: Ključni događaji doveli su do stvaranja nove nacije

Telegraf pre 9 minuta
Vidikovac na Kablaru dobio upotrebnu dozvolu

Vidikovac na Kablaru dobio upotrebnu dozvolu

Beta pre 2 sata
FOTO: Rumljani mučili i ubili muškarca iz Stare Pazove, a potom ga zakopali u dvorištu porodične kuće

FOTO: Rumljani mučili i ubili muškarca iz Stare Pazove, a potom ga zakopali u dvorištu porodične kuće

Moj Novi Sad pre 2 sata
Vreme danas pretežno sunčano, temperatura niža od 30 stepeni

Vreme danas pretežno sunčano, temperatura niža od 30 stepeni

Danas pre 3 sata
Preti li nam Oluja u Srbiji

Preti li nam Oluja u Srbiji

Radar pre 4 sati