Beogradski mediji: Uhapšen Nenad Alajbegović Alibeg

Policija ga opkolila u zasedi, osumnjičeni razoružan pre nego što je pružio otpor

Nenad Alajbegović, zvani Alibeg, uhapšen je u Novom Sadu, prenose beogradski mediji. U munjevitoj zasedi lociran je i razoružan Nenad Alajbegović (45) iz Beograda, bezbednosno interesantno lice za kojim je bilo raspisano više poternica širom Srbije, navodi Telegraf. Kako se saznaje, Alajbegović je višestruki povratnik sa debelim krivičnim dosijeom koji je godinama robijao zbog oružja, droge i nasilja. Za njim su tragali sudovi i druge policijske uprave, a u Novom