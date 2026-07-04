Broj žrtava zemljotresa u Venecueli porastao na 2.645

Politika pre 58 minuta
Broj žrtava zemljotresa u Venecueli porastao na 2.645

U dva snažna zemljotresa i stotinama naknadnih potresa povređeno više od 12.000 ljudi, dok se nastavljaju spasilačke operacije i procene štete

Broj žrtava u dva zemljotresa koji su prošle nedelje pogodili Venecuelu porastao je na 2.645, izjavio je danas predsednik Narodne skupštine Venecuele Horhe Rodrigez. Rodrigez je u obraćanju na državnoj televiziji kazao da je u zemljotresima, prema dosadašnjim podacima, povređeno 12.666 osoba, a da su 6.462 osobe spasene, prenosi španski javni servis RTVE. Venecuelu su 24. juna pogodila dva jaka, uzastopna zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni Rihtera, koji su se
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