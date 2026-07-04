Tramp na Maunt Rašmoru otvorio proslavu 250 godina američke nezavisnosti

Politika pre 1 sat
Tramp na Maunt Rašmoru otvorio proslavu 250 godina američke nezavisnosti

Američki predsednik poručio da su SAD „učinile više dobra za svet nego bilo koja druga država“, dok je uoči govora objavljen snimak sa izmenjenim prikazom nacionalnog spomenika

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp održao je govor na Nacionalnom spomeniku Maunt Rašmor u Južnoj Dakoti, čime je započeo proslavu povodom 250. godišnjice sticanja američke nezavisnosti. Uoči obraćanja, Tramp je na društvenim mrežama objavio video-snimak na kojem je prikazan pozlaćeni Maunt Rašmor sa njegovim likom uklesanim pored nekadašnjeg američkog predsednika Abrahama Linkolna, preneo je ABC. Video-snimak je objavljen nakon što su
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