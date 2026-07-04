Uhapšen mladić zbog pretnji vlasnicima lokala i iznuđivanja novca

Osumnjičeni, po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, tereti se da je slao preteće poruke vlasnicima više poslovnih objekata tražeći isplatu navodnih dugova

Policija je po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu uhapsila S. S. (20) iz Bogatića zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti, tako što je vlasnicima više poslovnih objekata na teritoriji Beograda upućivao poruke preteće sadržine, sa ciljem da ih zastraši i prinudi na plaćanje navodnih odnosno nepostojećih dugova, saopšteno je danas iz MUP-a Srbije. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz