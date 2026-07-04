Zelenski: Kijevu hitno potrebne rakete „patriot” i jače sankcije protiv Rusije

Dosledno uspevamo da oborimo najmanje 90 odsto dronova, ali balističke rakete su mnogo teži izazov

ODESA/HAG - Ukrajini su hitno potrebne dodatne rakete presretači za sisteme protivvazdušne odbrane Patriot, kao i dalje pooštravanje sankcija protiv Rusije kako bi bila primorana da okonča rat, izjavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Predsednik Ukrajine je to rekao u video obraćanju tokom 33. godišnjeg zasedanja Parlamentarne skupštine OEBS-a, koje se održava od 4. do 8. jula 2026. u Hagu, preneo je Ukrinform. „Ukrajini su hitno potrebne rakete