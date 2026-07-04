Zelenski: Kijevu hitno potrebne rakete „patriot” i jače sankcije protiv Rusije

Politika pre 4 sati
Zelenski: Kijevu hitno potrebne rakete „patriot” i jače sankcije protiv Rusije

Dosledno uspevamo da oborimo najmanje 90 odsto dronova, ali balističke rakete su mnogo teži izazov

ODESA/HAG - Ukrajini su hitno potrebne dodatne rakete presretači za sisteme protivvazdušne odbrane Patriot, kao i dalje pooštravanje sankcija protiv Rusije kako bi bila primorana da okonča rat, izjavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Predsednik Ukrajine je to rekao u video obraćanju tokom 33. godišnjeg zasedanja Parlamentarne skupštine OEBS-a, koje se održava od 4. do 8. jula 2026. u Hagu, preneo je Ukrinform. „Ukrajini su hitno potrebne rakete
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Kremlj uzvratio Zelenskom: "Putin ga čeka u Moskvi"

Kremlj uzvratio Zelenskom: "Putin ga čeka u Moskvi"

Mondo pre 13 minuta
Peskov: Ako Zelenski želi da dođe u Rusiju, Kremlj to pozdravlja

Peskov: Ako Zelenski želi da dođe u Rusiju, Kremlj to pozdravlja

Insajder pre 3 sata
Peskov: Ako Zelenski želi da dođe u Rusiju, Kremlj to pozdravlja

Peskov: Ako Zelenski želi da dođe u Rusiju, Kremlj to pozdravlja

RTV pre 3 sata
Rusi odgovorili Zelenskom: Ako predsednik Ukrajine želi sastanak sa Putinom, neka dođe u Moskvu

Rusi odgovorili Zelenskom: Ako predsednik Ukrajine želi sastanak sa Putinom, neka dođe u Moskvu

Kurir pre 3 sata
"Putin spreman da primi Zelenskog - ali u Moskvi"

"Putin spreman da primi Zelenskog - ali u Moskvi"

B92 pre 3 sata
Peskov: Ako Zelenski želi sastanak sa Putinom neka dođe u Moskvu

Peskov: Ako Zelenski želi sastanak sa Putinom neka dođe u Moskvu

Sputnik pre 4 sati
Kremlj: Zelenski je dobrodošao u Moskvu

Kremlj: Zelenski je dobrodošao u Moskvu

Politika pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinOEBSUkrajinaHagRusijaKijevVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Još nije kasno da se deluje: Autorski tekst Emanuela Makrona i Tedrosa Gebrejesusa o zaštiti dece od toksičnog digitalnog…

Još nije kasno da se deluje: Autorski tekst Emanuela Makrona i Tedrosa Gebrejesusa o zaštiti dece od toksičnog digitalnog okruženja

Danas pre 8 minuta
„Sve podseća na 1991, a ljudi krive Putina“: Kriza goriva prerasta u socijalnu, rejting predsednika Rusije najniži za osam…

„Sve podseća na 1991, a ljudi krive Putina“: Kriza goriva prerasta u socijalnu, rejting predsednika Rusije najniži za osam godina

Danas pre 1 sat
Erdogan: Izrael ne sme da poremeti sporazum između SAD i Irana

Erdogan: Izrael ne sme da poremeti sporazum između SAD i Irana

Danas pre 3 sata
U Francuskoj prvi pacijent izlečen od ebole

U Francuskoj prvi pacijent izlečen od ebole

Danas pre 3 sata
Predsednik Libana pozvao SAD da nastave da podržavaju mir u njegovoj zemlji

Predsednik Libana pozvao SAD da nastave da podržavaju mir u njegovoj zemlji

Danas pre 4 sati