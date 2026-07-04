Vatrometi, vrućina i politika: SAD slave 250 godina postojanja

Pravo u centar pre 45 minuta  |  Pravo u CENTAR
Vatrometi, vrućina i politika: SAD slave 250 godina postojanja

Na 250. godišnjicu svoje nezavisnosti SAD su zemlja koju zahvataju politička polarizacija i talas vrućine koji se sručio na milione ljudi dok proslave danas počinju.

Potpisivanje Deklaracije o nezavisnosti, jednog od najslavnijih izraza demokratskih ambicija u istoriji, obeležava se na bezbroj načina. Predsednik Donald Tramp, koji će imati centralnu ulogu u svečanostima, planira da govori na Nacionalnom centru u Vašingtonu pre onoga što se najavljuje kao istorijski ogroman vatromet iznad glavnog grada. Predsednik je u petak bio u Južnoj Dakoti na planini Rašmor, gde je ispod portreta četvorice njegovih najistaknutijih
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