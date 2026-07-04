Zelenski traži od Merca dodatne isporuke raketa za sisteme Patriot

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Zelenski traži od Merca dodatne isporuke raketa za sisteme Patriot

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski razgovarao je sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom o isporuci Ukrajini raketa za američke sisteme protiv-vazduhoplovne odbrane Patriot. „Ključni prioritet sada su rakete za sisteme Patriot, kako bismo zaštitili naše ljude od ruskih balističkih napada.

To je bila glavna tema našeg razgovora: mogućnost snabdevanja naših sistema Patriot raketama koje su nam potrebne, jer Rusija polaže svoju poslednju kartu na raketne napade na Ukrajinu. Ona nema druge opcije da produži rat“, napisao je Zelenski na Iksu. Još je naveo da je Mercu zahvalio za dosadašnju pomoć i dodao da su razgovarali o stanju na frontu. On je u objavi takođe osporio tvrdnje ruskog predsednika Vladimira Putina da su Rusi zauzeli grad Kostiantinivku
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