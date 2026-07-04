Požar kod naplatne rampe, otežan saobraćaj

Kako javljaju čitaoci, ukoliko vozite prema Nišu, obratite pažnju na saobraćaj koji je otežan zbog požara. -Između naplatne rampe Niš jug i Merošine. Kod mosta na Moravi. Bio blokiran saobraćaj zbog vatre oko pola sata. Vatrogasci i dalje gase, policija reguliše saobraćaj- javljaju čitaoci. Ukoliko želite da podržite rad sajta, donaciju možete uplatiti putem žiro- računa: 160-6000001938574-59 ili možete da skenirate QR kod: