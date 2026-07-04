Dan žalosti u Republici Srpskoj, 34 godine od stradanja Srba u Podrinju i Birču

U Republici Srpskoj danas je Dan žalosti povodom obeležavanja više od tri decenije od stradanja 3.267 Srba u srednjem Podrinju i Birču. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Odluku o proglašenju Dana žalosti donela je ranije vlada Republike Srpske, prenosi RTRS. Centralna komemoracija povodom stradanja 3.267 Srba srednjeg Podrinja i Birča od 1992. do 1995. godine biće održana danas u Bratuncu, uz poruku "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide". Pomen se organizuje povodom 34 godine od velikog stradanja Srba na Petrovdan 1992. godine u selima oko Srebrenice i Bratunca, kada je ubijeno 69 civila i vojnika, a zarobljeno 22, od kojih