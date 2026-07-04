Danas protest u Rakovici: Građani traže odgovore o (ne)postupanju policije posle napada na aktivistu

Zbor građana Rakovice danas u 18 časova održaće protestni skup ispred tamošnje policijske stanice zbog, kako su naveli, nepostupanja policije nakon napada na njihovog aktivistu. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Aktivistu je nakon protesta 29. aprila grupa ljudi ugurala u automobil bez tablica, nakon čega su ga pretukli. "Dvojica momaka su fizički napadnuta, a treći je pretučen, ubačen u auto bez tablica i odvezen u nepoznatom pravcu. Vraćen je zahvaljujući brzoj reakciji zborana. Policija nije krenula ni u potragu", naveli su u pozivu. U saopštenju na društvenim mrežama Zbor Rakovice navodi da se incident dogodio u Resniku, nakon deljenja nalepnica "Studenti pobeđuju",