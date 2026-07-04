Ekspo selo: Pokrenuta nabavka za operativno upravljanje smeštajem učesnika

Radio 021 pre 1 sat  |  021.rs
Ekspo selo: Pokrenuta nabavka za operativno upravljanje smeštajem učesnika

Кompanija Ekspo 2027 doo Beograd pokrenula je postupak nabavke za uslugu operativnog upravljanja smeštajem u Ekspo selu, koje će tokom trajanja specijalizovane izložbe Ekspo 2027 biti namenjeno smeštaju učesnika izložbe. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Predmet nabavke obuhvata angažovanje stručnog osoblja i obezbeđivanje neophodnih sredstava za rad u oblastima rezervacija, recepcijskog poslovanja i finansijsko-administrativnog praćenja smeštajnih kapaciteta. Usluga će biti organizovana tako da obezbedi efikasno funkcionisanje svih procesa koji se odnose na smeštaj učesnika tokom trajanja izložbe, navedeno je u saopštenju. Ekspo selo, čija je izgradnja u toku, biće savremeni stambeni kompleks sa oko 1.500
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