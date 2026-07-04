Održan skup podrške Andreju Tanku u Pančevu

Skup podrške Andreju Tanku održan je u Pančevu. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Okupljanje je počelo u 18 časova ispred Policijske stanice u Pančevu, nakon čega je održana i protestna šetnja do Osnovnog suda u tom gradu. "Suđenje Tanku nije suđenje samo jednom čoveku već suđenje normalnosti i pravdi. Ovom presudom pokušali su da ponize dostojanstvo", navela je jedna studentkinja obraćajući se okupljenima. Ona je dodala da dolazi vreme pravde. Prisutni građani su uzvikivali "Ne damo Andreja", javila je reporterka N1. Nakon protestne šetnje,