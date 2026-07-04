Radić za Dojče vele: Odlazak nije trajan, vratiću se u slobodnu Srbiju

Vojni analitičar Aleksandar Radić morao je na saslušanje zbog tobožnjeg fabrikovanja afere "zvučni top", a onda su mediji objavili snimke njegovog uhođenja. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Za Dojče vele priča zašto je napustio zemlju i kada će se vratiti. Radić je među prvima javno govorio o navodnoj upotrebi "zvučnog topa" na protestu 15. marta prošle godine, rešio je da napusti zemlju nakon što je privođen na "informativni razgovor". Neposredan povod bilo je to što su provladini mediji objavili i snimke njegovog praćenja, na kojima se vidi i njegova maloletna ćerka. "Pokušali su sve da prikažu kao deo neke političko-obaveštajne igre, jednostavan