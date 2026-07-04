Radić za Dojče vele: Odlazak nije trajan, vratiću se u slobodnu Srbiju

Radio 021 pre 2 sata  |  Dojče vele
Radić za Dojče vele: Odlazak nije trajan, vratiću se u slobodnu Srbiju

Vojni analitičar Aleksandar Radić morao je na saslušanje zbog tobožnjeg fabrikovanja afere "zvučni top", a onda su mediji objavili snimke njegovog uhođenja. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Za Dojče vele priča zašto je napustio zemlju i kada će se vratiti. Radić je među prvima javno govorio o navodnoj upotrebi "zvučnog topa" na protestu 15. marta prošle godine, rešio je da napusti zemlju nakon što je privođen na "informativni razgovor". Neposredan povod bilo je to što su provladini mediji objavili i snimke njegovog praćenja, na kojima se vidi i njegova maloletna ćerka. "Pokušali su sve da prikažu kao deo neke političko-obaveštajne igre, jednostavan
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Vučić: Brza saobraćajnica "Osmeh Vojvodine" Bački Breg-Kljajićevo do Vidovdana 2028.

Vučić: Brza saobraćajnica "Osmeh Vojvodine" Bački Breg-Kljajićevo do Vidovdana 2028.

RTV pre 31 minuta
Skupština Vojvodine: Usvojen Prostorni plan za brzu saobraćajnicu Kula–Bogojevo

Skupština Vojvodine: Usvojen Prostorni plan za brzu saobraćajnicu Kula–Bogojevo

Euronews pre 11 minuta
"Moramo da primenimo preporuke ODIHR, izbori su dan demokratije"

"Moramo da primenimo preporuke ODIHR, izbori su dan demokratije"

Nova pre 1 sat
Aleksandar Radić: „Planiram da se vratim, nadam se da ću nastaviti život u slobodnoj Srbiji“

Aleksandar Radić: „Planiram da se vratim, nadam se da ću nastaviti život u slobodnoj Srbiji“

Nedeljnik pre 51 minuta
„Da sva mesta budu podjednako razvijena” Vučić: Neću se smiriti dok prosečna plata u celoj Srbiji ne bude više od 1.000 evra…

„Da sva mesta budu podjednako razvijena” Vučić: Neću se smiriti dok prosečna plata u celoj Srbiji ne bude više od 1.000 evra

Dnevnik pre 1 sat
Aleksandar Radić za DW: Vratiću se u slobodnu Srbiju

Aleksandar Radić za DW: Vratiću se u slobodnu Srbiju

Danas pre 1 sat
"Volim prvo da skočim pa da kažem hop", Vučić o izborima: "Prava utakmica u kojoj nema popuštanja" (video)

"Volim prvo da skočim pa da kažem hop", Vučić o izborima: "Prava utakmica u kojoj nema popuštanja" (video)

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

GoogleGuglAleksandar RadićZvučni top

Politika, najnovije vesti »

PSG osudio postavljanje plakata u Kruševcu da se ne kupuje kod Albanaca

PSG osudio postavljanje plakata u Kruševcu da se ne kupuje kod Albanaca

N1 Info pre 15 minuta
Pavkov posetila Inđiju, najavila nove projekte u oblasti životne sredine u tom kraju

Pavkov posetila Inđiju, najavila nove projekte u oblasti životne sredine u tom kraju

RTV pre 11 minuta
Petrov: U postupku izglasavanja nepoverenja Vladi ne može se raspustiti Skupština

Petrov: U postupku izglasavanja nepoverenja Vladi ne može se raspustiti Skupština

RTV pre 11 minuta
Tepić (SSP): Brnabić lažno optužila opoziciju za to što Srbija pet godina ne napreduje ka EU

Tepić (SSP): Brnabić lažno optužila opoziciju za to što Srbija pet godina ne napreduje ka EU

Beta pre 26 minuta
Vučić: Brza saobraćajnica "Osmeh Vojvodine" Bački Breg-Kljajićevo do Vidovdana 2028.

Vučić: Brza saobraćajnica "Osmeh Vojvodine" Bački Breg-Kljajićevo do Vidovdana 2028.

RTV pre 31 minuta