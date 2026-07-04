U Bratuncu obeležena godišnjica stradanja Srba srednjeg Podrinja i Birča

U Bratuncu je danas obeležena 34. godišnjica početka stradanja 3.267 vojnika i civila iz srednjeg Podrinja i Birča tokom rata u Bosni i Hercegovini (BiH). Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Komemoraciji, pod sloganom "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide" su prisustvovali zvaničnici Republike Srpske (RS), predstavnici vladajućih i opozicionih stranaka u ovom bosanskohercegovačkom entitetu, predstavnici Srbije i Crne Gore, ruski ambasador u BiH Igor Kalabuhov, kao i predstavnik SAD. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije je služio parastos u porti Hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Bratuncu. "Bratunac je zemlja koja priča, 3.267 imena smo