Uhapšen "vračarac": Presreo čoveka u saobraćaju, pretio pištoljem, pa krvlju pisao po kolima

Uhapšen je pripadnik "vračarskog klana" N.M. (31) iz Beograda, osumnjičen da je pištoljem pretio jednom muškarcu, saopštio je MUP. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Policija sumnja da je on, na Bulevaru vojvode Bojovića u Beogradu, motociklom preprečio put jednom građaninu, prišao njegovom vozilu i uperio pištolj u njegovom pravcu. Potom je pištoljem udarao u vetrobransko staklo, a tada se i posekao. Nakon toga je na haubi tog vozila svojom krvlju ispisao "VR", a potom otišao. On se tereti za ugrožavanje sigurnosti i nasilničko ponašanje. Određeno mu je zadržavanje do 48 časova i biće, uz krivičnu prijavu, priveden tužilaštvu.