Uhapšena dvojica iz Rume zbog sumnje da su ubili muškarca i zakopali njegovo telo

P. J. (44) i P. J (19) iz Rume uhapšeni su zbog sumnje da su izvršili krivično delo teško ubistvo nad A. L. (40) iz Stare Pazove. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova, pripadnici MUP-a su postupali po prijavi nestanka osobe. "Operativnim radom utvrđeno je da su u prvoj polovini aprila osumnjičeni oštećenog fizički zlostavljali u iznajmljenom stanu u Rumi, usled čega je on podlegao povredama, a nakon toga njegovo telo prebacili u porodičnu kuću koju povremeno koriste, a nakon par dana, kako bi prikrili ovo krivično delo, zakopali ga u dvorištu", navodi se u saopštenju.