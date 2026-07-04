Uhapšena dvojica iz Rume zbog sumnje da su ubili muškarca i zakopali njegovo telo

Radio 021 pre 12 minuta  |  021.rs
Uhapšena dvojica iz Rume zbog sumnje da su ubili muškarca i zakopali njegovo telo

P. J. (44) i P. J (19) iz Rume uhapšeni su zbog sumnje da su izvršili krivično delo teško ubistvo nad A. L. (40) iz Stare Pazove. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova, pripadnici MUP-a su postupali po prijavi nestanka osobe. "Operativnim radom utvrđeno je da su u prvoj polovini aprila osumnjičeni oštećenog fizički zlostavljali u iznajmljenom stanu u Rumi, usled čega je on podlegao povredama, a nakon toga njegovo telo prebacili u porodičnu kuću koju povremeno koriste, a nakon par dana, kako bi prikrili ovo krivično delo, zakopali ga u dvorištu", navodi se u saopštenju.
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

FOTO: Rumljani mučili i ubili muškarca iz Stare Pazove, a potom ga zakopali u dvorištu porodične kuće

FOTO: Rumljani mučili i ubili muškarca iz Stare Pazove, a potom ga zakopali u dvorištu porodične kuće

Moj Novi Sad pre 5 sati
Dvojica muškarca iz Rume uhapšena zbog teškog ubistva u Staroj Pazovi

Dvojica muškarca iz Rume uhapšena zbog teškog ubistva u Staroj Pazovi

Danas pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

GoogleGuglMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUPStara Pazova

Društvo, najnovije vesti »

Na današnji dan, 4. jul: Rođena Đina Lolobriđida, umrla Marija Kiri

Na današnji dan, 4. jul: Rođena Đina Lolobriđida, umrla Marija Kiri

N1 Info pre 22 minuta
Od Dostojevskog do Maše i Medveda

Od Dostojevskog do Maše i Medveda

Danas pre 22 minuta
Na današnji dan, 4. jul

Na današnji dan, 4. jul

Šabačke novosti pre 22 minuta
Na današnji dan: SAD proglasile nezavisnost, rođen Garibaldi, objavljen "Komunistički manifest"

Na današnji dan: SAD proglasile nezavisnost, rođen Garibaldi, objavljen "Komunistički manifest"

Radio 021 pre 22 minuta
Uhapšena dvojica iz Rume zbog sumnje da su ubili muškarca i zakopali njegovo telo

Uhapšena dvojica iz Rume zbog sumnje da su ubili muškarca i zakopali njegovo telo

Radio 021 pre 12 minuta