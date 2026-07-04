Vučić: Parlamentarni izbori možda i pre moje ostavke, očekujem dobru utamicu, primenićemo preporuke ODIHR

Radio 021 pre 1 dan  |  021.rs
Vučić: Parlamentarni izbori možda i pre moje ostavke, očekujem dobru utamicu, primenićemo preporuke ODIHR

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da će na izborima biti "dobra utakmica", a "u međuvremenu moramo da usvojimo i primenimo sve ODIHR-ove preporuke.". Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

"To je dan demokratije, prava utakmica u kojoj nema popuštanja i u kojoj će bolji da pobedi", rekao je Vučić, prilikom obilaska radova na izgradnji deonice brze saobraćajnice Bački Breg - Srpska Crnja, kod Bezdana. Dodao je da SNS mora da pobedi zahvaljujući konkretnim rezultatima i planovima koje može da ispuni, ističući da je najvažnije da građani budu zadovoljni urađenim, a ne funkcioneri. Dodao je da "ima vremena" do podnošenja njegove ostavke i da će možda pre
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