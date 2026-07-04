Argentina posle produžetaka pobedila Zelenortska Ostrva i plasirala se u osminu finala SP

Radio sto plus pre 5 sati
Argentina posle produžetaka pobedila Zelenortska Ostrva i plasirala se u osminu finala SP

Argentina je povela u 29. minutu golom Lionela Mesija, a izjednačio je Deroj Duarte u 59. minutu.

Novo vođstvo Argentini doneo je Lisandro Martines u 92. minutu, a izjednačio je atraktivnim golom Sidni Lopes Kabral u 103. minutu. Argentina je pobedila autogolom Dinija Boržeša u 111. minutu, koga je lopta pogodila posle šuta Kristijana Romera. Prvi pokušaj na utakmici imala je Argentina u 15. minutu kada je Mesi loše zahvatio loptu i šutirao pored gola. Tri minuta kasnije pokušao je i iz slobodnog udarca, a golman Vozinja lako odbranio. Aktuelni svetski prvak
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