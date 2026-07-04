Pojačane mere bezbednosti u Meksiko Sitiju posle smrti četiri osobe u proslavi plasmana Meksika

Gradonačelnica Meksiko Sitija Klara Brugada rekla je da će ulaz na Trg nezavisnosti, odnosno kod spomenika poznatog kao Anđeo biti besplatan, ali da će iz bezbednosnih razloga broj posetilaca biti ograničen.

Fudbalska reprezentacija Meksika igraće u noći između nedelje i ponedeljka u 2.00 protiv Engleske, u osmini finala Svetskog prvenstva. Desetine hiljada Meksikanaca proslavile su na ulicama prvi plasman u nokaut fazu reprezentacije posle nekoliko decenija, nakon što su zbog skupih ulaznica bili prinuđeni da utakmice gledaju u televizijskim prenosima. Odluka o pojačanim merama bezbednosti dolazi nakon što su dve žene, stare 19 i 44 godine i 48-godišnji muškarac umrli