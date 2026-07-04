Sjedinjene Američke Države danas obeležavaju 250 godina od proglašenja nezavisnosti

Radio sto plus pre 33 minuta
Sjedinjene Američke Države danas obeležavaju 250 godina od proglašenja nezavisnosti

Britanske kolonije u Severnoj Americi su 4. jula 1776, dok je Američki rat za nezavisnost bio u toku, potpisivanjem Deklaracije o nezavisnosti prekinule političke veze sa Velikom Britanijom i formirale sopstvenu naciju.

Nacrt Deklaracije koji je usvojio Kongres, tada skupština kolonijalnih delegata, izradili su Džon Adams, Bendžamin Frenklin, Tomas Džeferson, Robert Livingston i Rodžer Šerman. SAD 4. jula slave Dan nezavisnosti, kao znak sećanja na potpisivanje Deklaracije i proglašenje nezavisnosti. Predsednik SAD Donald Tramp, koji će imati centralnu ulogu u svečanostima, planira da govori u Nacionalnoj aleji u Vašingtonu pre velikog vatrometa. Tramp je u petak bio u Južnoj
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