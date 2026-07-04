Beograd će 2027. biti domaćin Evropske konferencije o pregovaranju

RTS pre 1 sat
Beograd će 2027. biti domaćin Evropske konferencije o pregovaranju

Srbija će 2027. godine, uz Ekspo, biti domaćin još jednog velikog međunarodnog događaja — Evropske konferencije o pregovaranju. Šta to znači za Beograd, privredu i sve one koji veruju da se i u biznisu i u krizama dogovor ipak mora tražiti za stolom?

Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež kaže da Evropsku konferenciju o pregovaranju organizuje Evropsko udruženje pregovarača, koje okuplja najbolje evropske stručnjake, istraživače i pregovarače – od profesora sa najprestižnijih univerziteta preko predstavnika velikih kompanija do predstavnika država. "Konferencija prvi put napušta Pariz i kreće u svoju turneju. Sledeće godine imamo čast da mi budemo domaćini. To je na neki način i potvrda da Srbija ume da
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