Crna Gora uvodi nagrade do milion evra za informacije o kriminalnim grupama

RTS pre 3 sata
Crna Gora uvodi nagrade do milion evra za informacije o kriminalnim grupama

Crnogorska policija planira da uvede novčane nagrade do milion evra za informacije koje bi mogle da pomognu u borbi protiv organizovanog kriminala.

Direktor Uprave policije Crne Gore Lazar Šćepanović rekao je da je cilj uvođenja nagrada do milion evra za informacije o kriminalnim grupama podsticanje građana da sarađuju sa bezbednosnim sektorom. Šćepanović nije precizirao na koje kriminalne grupe se odnose planirane aktivnosti. Istakao je da Uprava policije neće javno objavljivati imena organizovanih kriminalnih grupa na koje se mere odnose, dodajući da se očekuje da će sistem nagrađivanja ohrabriti prijave
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