IRCG: Božja kazna za Izrael i SAD nije daleko; Teheran se oprašta od Alija Hamneija

Komandant mornarice Iranske revolucionarne garde Ali Ozmai izjavio je da "Božja kazna za Sjedinjene Američke Države i Izrael nije daleko". Pregovori SAD i Irana trebalo bi da budu nastavljeni 11. juna, prenosi saudijska televizija El Arabija. U Teheranu se održava zvanična ceremonija oproštaja od poginulog iranskog vođe ajatolaha Alija Hamneija.

22:21 Starmer: Oman pristao da sarađuje sa Britanijom i Francuskom oko Ormuza Oman je pristao da sarađuje sa Velikom Britanijom i Francuskom kako bi osigurao da su teritorijalne vode te zemlje, u koje spada i deo Ormuskog moreuza, bezbedne za plovidbu, saopštio je danas premijer Velike Britanije u ostavci Kir Starmer. Starmer je, u zajedničkom saopštenju sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom, kazao da su Velika Britanija i Francuska "takođe spremne da