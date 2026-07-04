Peskov: Ako Zelenski želi da dođe u Rusiju, Kremlj to pozdravlja; Rusija tvrdi da je zauzela Konstantinovku, Ukrajinci demantuju

RTS pre 40 minuta
Peskov: Ako Zelenski želi da dođe u Rusiju, Kremlj to pozdravlja; Rusija tvrdi da je zauzela Konstantinovku, Ukrajinci…

Rat u Ukrajini – 1592. dan. Generalštab Ukrajine demantuje tvrdnje predsednika Vladimira Putina da su ruske snage potpuno zauzele Konstantinovku i tvrdi da taj grad u Donjeckoj oblasti kontrolišu odbrambene snage. Istovremeno ukrajinski <generalštab i predsednik Volodimir Zelenski to demantuju. Gubernator Sankt Peterburga Aleksandar Beglov potvrdio je da je ukrajinski dron u masovnom napadu na taj grad pogodio naftni terminal u Kirovskom okrugu, ali da nema žrtava i da su posledice brzo otklonjene.

Peskov: Zelenski može da dođe u Moskvu, a ne Konstantinovku Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da bi Moskva pozdravila spremnost ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da doputuje u Rusiju, podsetivši da je ruski predsednik Vladimir Putin ranije govorio o mogućnosti da ga primi u Moskvi. Peskov je reagovao na predlog Zelenskog da se sastane sa Putinom u Konstantinovki, nakon što je rusko Ministarstvo odbrane saopštilo da su ruske snage preuzele
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