Pripadnici UKP-a uhapsili mladića iz Bogatića, sumnja se da je slao preteće poruke

RTS pre 24 minuta
Pripadnici UKP-a uhapsili mladića iz Bogatića, sumnja se da je slao preteće poruke

Dvadesetogodišnji mladić iz Bogatića uhapšen je zbog sumnje da je pretio vlasnicima poslovnih objekata na teritoriji Beograda.

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je S. S. osumnjičen da je vlasnicima više poslovnih objekata na teritoriji Beograda upućivao poruke preteće sadržine, sa ciljem da ih zastraši i prinudi na plaćanje navodnih odnosno nepostojećih dugova. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden javnom tužiocu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu. Pripadnici MUP-a, Uprave kriminalističke policije, Službe za
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