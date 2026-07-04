Dodik: Stradanje srpskog naroda gotovo niko nije primetio osim nas samih

RTV pre 10 sati  |  Tanjug
Dodik: Stradanje srpskog naroda gotovo niko nije primetio osim nas samih

BANJALUKA - Predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik izjavio je danas u Bratuncu, na obeležavanju više od tri decenije od muslimanskih zločina nad Srbima srednjeg Podrinja i Birča, da Srbi u Republici Srpskoj moraju da razmišljaju na koji način će da grade budućnost, jer stradanje Srba gotovo da niko nije primetio osim njih samih.

"Hvala vam svima koji ste ovde na mestu stradanja našeg naroda. A stradali su samo zato što su hrišćani i to su bili do zadnjeg daha na svojim kućnim pragovima. Svake godine sve nas je više na ovom mestu", rekao je Dodik, prenosi RTRS. On je naglasio da mu je žao svakoga nevinog nastradaloga, ali najgore je kad strada istina, a ona kaže da je ovde stradalo 3.267 Srba. "Laži koje se plasiraju u kontinuitetu ne mogu večno ostati. Imamo saveznike, pre svih u Srbiji,
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