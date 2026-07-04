Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije pobedila Tursku za finale SP

ISTANBUL - Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije (do 17 godina) plasirala se u finale Svetskog prvenstva, pošto je večeras u polufinalu u Istanbulu pobedila selekciju Turske rezultatom 76:71.

Najefikasniji u reprezentaciji Srbije bio je Nikola Kusturica sa 25 poena. Matija Lukić je postigao 20 poena, dok je Ognjen Simjanovski ubacio 10. U selekciji Turske istakao se Omer Kutlaj sa 25 poena. Bešir Brajant je zabeležio 17 poena, a Darijus Karutasu je postigao 16. Reprezentacija Srbije je vodila tokom većeg dela meča, a u trećoj četvrtini je imala 13 poena razlike 53:40. Turska je zatim serijom 20:2 prešla u prednost 60:55. Izabranici Stevana Mijovića su