Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije pobedila Tursku za finale SP

RTV pre 6 sati  |  Tanjug
Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije pobedila Tursku za finale SP

ISTANBUL - Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije (do 17 godina) plasirala se u finale Svetskog prvenstva, pošto je večeras u polufinalu u Istanbulu pobedila selekciju Turske rezultatom 76:71.

Najefikasniji u reprezentaciji Srbije bio je Nikola Kusturica sa 25 poena. Matija Lukić je postigao 20 poena, dok je Ognjen Simjanovski ubacio 10. U selekciji Turske istakao se Omer Kutlaj sa 25 poena. Bešir Brajant je zabeležio 17 poena, a Darijus Karutasu je postigao 16. Reprezentacija Srbije je vodila tokom većeg dela meča, a u trećoj četvrtini je imala 13 poena razlike 53:40. Turska je zatim serijom 20:2 prešla u prednost 60:55. Izabranici Stevana Mijovića su
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