Uhapšen osumnjičeni za ubistvo šezdesetdevetogodišnje majke u okolini Prokuplja

PROKUPLJE - Prokupačka policija uhapsila je 41-godišnjeg M. S. iz okoline Prokuplja, osumnjičenog za ubistvo svoje 69-godišnje majke.

Kako je danas saopštila Policijska uprava u Prokuplju, sumnja se da je on, u porodičnoj kući u okolini Prokuplja, oštrim predmetom zadao majci povredu u predelu vrata, nakon čega je ona preminula. Osumnjičenom, koji je uhapšen po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Prokuplju, određeno je zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.