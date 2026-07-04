UKRAJINSKA KRIZA - Zelenski i Tramp razgovarali telefonom; Peskov: Ako Zelenski želi u Rusiju, Kremlj to pozdravlja

KIJEV, MOSKVA - Rat u Ukrajini – 1592. dan. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski razgovarao je danas telefonom sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom, objavio je novinar Aksiosa Barak Ravid, pozivajući se na neimenovani izvor.

"Ukrajinski predsednik Zelenski razgovarao je danas sa predsednikom Trampom i čestitao mu 250. godišnjicu nezavisnosti SAD, prema izvoru upoznatom sa situacijom", naveo je Ravid na platformi X. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski potvrdio je da je danas razgovarao telefonom sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom i tom prilikom mu čestitao Dan nezavisnosti SAD, saopšteno je iz Kancelarije predsednika Ukrajine. Kako se navodi u objavi na