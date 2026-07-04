Vremeplov: Umrla je poljska naučnica Marija Kiri

BEOGRAD - Na današnji dan 1934 - Umrla je poljska naučnica Marija Kiri, dobitnica dve Nobelove nagrade. Sa suprugom Pjerom Kirijem iz rude urana izdvojila je nove elemente radijum i polonijum. Prva je žena koja je stekla akademsku titulu pariske Akademije medicine i postala šef katedre za fiziku na Sorboni. Bila je osnivač i direktor Instituta za radijum u Parizu. S Pjerom je 1903. podelila Nobelovu nagradu za fiziku, a 1911. sama je dobila tu nagradu za hemiju. Posle Pjerove smrti 1906. otkrila je

Danas je subota, 4. jul, 185. dan 2026. Do kraja godine ima 180 dana. 1631 - U Parizu je počela da radi prva u svetu agencija za zapošljavanje. 1753 - Rođen je francuski pronalazač Žan Pjer Fransoa Blanšar, koji je 1785. s Džonom Džefrisom prvi preleteo Lamanš balonom. Takođe je konstruisao padobran. 1776 - Kongres predstavnika 13 američkih kolonija pobunjenih protiv Velike Britanije potpisao je "Deklaraciju nezavisnosti", u kojoj su izložene težnje nove nacije.