Vučinić za RTV: Komisiji za planove stiglo oko 8.000 primedbi, veliki broj gotovo identičan

NOVI SAD - Predsednica Skupštine grada Novog Sada Dina Vučinić ocenila je da je 18. sednica gradskog parlamenta protekla u radnoj atmosferi, za razliku od prethodne sednice, koju su obeležile tenzije.

Kako je navela, tokom prethodne sednice bilo je pojedinačnih pokušaja provociranja članova Gradskog veća i gradonačelnika, zbog čega je, kako kaže, morala da reaguje. Dodala je da se, prema njenoj oceni, kada rasprava krene u pravcu koji opoziciji ne odgovara, pribegava blokadama i pokušajima zaustavljanja rada sednice. „Skupština grada je mesto gde se donose najvažnije odluke za Novi Sad. Nikome od predstavnika opozicije nije zabranjeno da govori i predlaže. Imamo