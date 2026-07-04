Vučinić za RTV: Komisiji za planove stiglo oko 8.000 primedbi, veliki broj gotovo identičan

RTV pre 1 sat  |  RTV
Vučinić za RTV: Komisiji za planove stiglo oko 8.000 primedbi, veliki broj gotovo identičan

NOVI SAD - Predsednica Skupštine grada Novog Sada Dina Vučinić ocenila je da je 18. sednica gradskog parlamenta protekla u radnoj atmosferi, za razliku od prethodne sednice, koju su obeležile tenzije.

Kako je navela, tokom prethodne sednice bilo je pojedinačnih pokušaja provociranja članova Gradskog veća i gradonačelnika, zbog čega je, kako kaže, morala da reaguje. Dodala je da se, prema njenoj oceni, kada rasprava krene u pravcu koji opoziciji ne odgovara, pribegava blokadama i pokušajima zaustavljanja rada sednice. „Skupština grada je mesto gde se donose najvažnije odluke za Novi Sad. Nikome od predstavnika opozicije nije zabranjeno da govori i predlaže. Imamo
Otvori na rtv.rs

Pročitajte još

Pet predloga kako da provedete subotu u Novom Sadu – od umetnosti do šetnje pored Dunava

Pet predloga kako da provedete subotu u Novom Sadu – od umetnosti do šetnje pored Dunava

RTV pre 1 sat
Dug moru - 3.sezona, RTV1 u 22h

Dug moru - 3.sezona, RTV1 u 22h

RTV pre 1 sat
Podignuta optužnica protiv četvorice mladića zbog sumnje da su pretukli učenika ETŠ "Mihajlo Pupin"

Podignuta optužnica protiv četvorice mladića zbog sumnje da su pretukli učenika ETŠ "Mihajlo Pupin"

Radio 021 pre 1 dan
Uspeh lekara u Sremskoj Kamenici: Novom metodom razbijaju kalcijum u arterijama i spasavaju živote, prvi pacijent (76) se već…

Uspeh lekara u Sremskoj Kamenici: Novom metodom razbijaju kalcijum u arterijama i spasavaju živote, prvi pacijent (76) se već oporavlja

Dnevnik pre 1 dan
Otvorena „Biblioteka na štrandu” Čeremidžić Šainović: Važno je da knjigu približimo najmlađima

Otvorena „Biblioteka na štrandu” Čeremidžić Šainović: Važno je da knjigu približimo najmlađima

Dnevnik pre 1 dan
Pametna brojila Elektrodistribucije mogu da detektuju kvar

Pametna brojila Elektrodistribucije mogu da detektuju kvar

RTV pre 5 sati
Kako svakodnevna upotreba mobilnih telefona utiče na kongitivne sposobnosti

Kako svakodnevna upotreba mobilnih telefona utiče na kongitivne sposobnosti

RTV pre 6 sati

Ključne reči

DinaNovi Sad

Vojvodina, najnovije vesti »

Apatinske ribarske večeri spajaju tradiciju, vrhunski riblji paprikaš i besplatan koncert Adi Šošea

Apatinske ribarske večeri spajaju tradiciju, vrhunski riblji paprikaš i besplatan koncert Adi Šošea

RTV pre 0 minuta
Vučinić za RTV: Komisiji za planove stiglo oko 8.000 primedbi, veliki broj gotovo identičan

Vučinić za RTV: Komisiji za planove stiglo oko 8.000 primedbi, veliki broj gotovo identičan

RTV pre 1 sat
Pet predloga kako da provedete subotu u Novom Sadu – od umetnosti do šetnje pored Dunava

Pet predloga kako da provedete subotu u Novom Sadu – od umetnosti do šetnje pored Dunava

RTV pre 1 sat
Dug moru - 3.sezona, RTV1 u 22h

Dug moru - 3.sezona, RTV1 u 22h

RTV pre 1 sat
Podignuta optužnica protiv četvorice mladića zbog sumnje da su pretukli učenika ETŠ "Mihajlo Pupin"

Podignuta optužnica protiv četvorice mladića zbog sumnje da su pretukli učenika ETŠ "Mihajlo Pupin"

Radio 021 pre 1 dan