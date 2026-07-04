Popović: Sećanje na stradale Srbe iz Srednjeg Podrinja i Birča obaveza, žrtve mržnje

Serbian News Media pre 24 minuta
Popović: Sećanje na stradale Srbe iz Srednjeg Podrinja i Birča obaveza, žrtve mržnje
Ministar bez portfelja u Vladi Srbije Nenad Popović poručio je danas da je sećanje na nevino stradale Srbe iz Srednjeg Podrinja i Birča ne samo dug prema žrtvama i njihovim porodicama, već i preduslov za izgradnju pravednog mira zasnovanog na istini i poštovanju svih nevinih žrtava. „Očuvanje istorijske istine o zločinima počinjenim nad srpskim narodom trajna obaveza prema žrtvama i budućim generacijama“, rekao je Popović, u pisanoj izjavi, povodom 34. godišnjice
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