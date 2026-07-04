Sjedinjene Američke Države danas obeležavaju 250 godina od proglašenja nezavisnosti

Serbian News Media pre 24 minuta
Sjedinjene Američke Države danas obeležavaju 250 godina od proglašenja nezavisnosti

Sjedinjene Američke Države danas obeležavaju 250 godina od potpisivanja Deklaracije o nezavisnosti, kojom su bivše britanske kolonije udružile u novu državu i proglasile samostalnost od britanske krune.

Britanske kolonije u Severnoj Americi su 4. jula 1776, dok je Američki rat za nezavisnost bio u toku, potpisivanjem Deklaracije o nezavisnosti prekinule političke veze sa Velikom Britanijom i formirale sopstvenu naciju. Nacrt Deklaracije koji je usvojio Kongres, tada skupština kolonijalnih delegata, izradili su Džon Adams, Bendžamin Frenklin, Tomas Džeferson, Robert Livingston i Rodžer Šerman. SAD 4. jula slave Dan nezavisnosti, kao znak sećanja na potpisivanje
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