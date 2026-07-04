Skup podrške studentu Tanku: Krivica ne može biti kada odbiješ da ćutiš jer vidiš nepravdu

Serbian News Media pre 7 sati
Skup podrške studentu Tanku: Krivica ne može biti kada odbiješ da ćutiš jer vidiš nepravdu

Skup „Ne sme biti mira za vlast“, koji su studenti u blokadi organizovali u znak podrške kolegi sa Elektrotehničkog fakulteta Andreju Tanku, prvostepeno osuđenom na uslovnu kaznu od šest meseci kućnog pritvora zbog navodnog ometanja službenog lica na jednom od protesta, održan je danas u Pančevu.

Tanko je optužen da je na protestu 13. avgusta 2025. godine „prskao policiju tečnošću nepoznatog porekla“, za koju je odbrana tvrdila da je bila obična voda, dok su iz Ministarstva unutrašnjih poslova tvrdili da je u pitanju bila „tečnost intenzivnog mirisa“. Govornici na skupu održanom ispred Osnovnog suda u tom gradu, među kojima su bili sam Tanko, rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić i profesor Elektrotehničkog fakulteta Peđa Mihailović, poručili su da
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