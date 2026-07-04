U Novom Sadu uhapšen N. A. sa oružjem, municijom i vozačkom dozvolom

Serbian News Media pre 44 minuta
U Novom Sadu uhapšen N. A. sa oružjem, municijom i vozačkom dozvolom

Saopštenje koje potpisuje Ministarstvo unutrašnjih poslova, prenosimo u celosti: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, Grupe za borbu protiv droga, u sinhronizovanoj akciji uhapsili su N.

A. (1981) iz Beograda, za kojim je po nalozima nadležnih sudova i policijskih uprava na teritoriji Republike Srbije bilo raspisano više potraga i poternica. Prilikom hapšenja, kod osumnjičenog je pronađen pištolj sa metkom u cevi. Pretresom su kod osumnjičenog pronađeni i pancir, 17 komada pištoljske municije kalibra 7,65 milimetara, jedan puščani metak kalibra 7,62 milimetra, digitalna vagica sa tragovima bele praškaste materije za koju se sumnja da je amfetamin,
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