Zelenski čestitao Trampu 250. godišnjicu Deklaracije o nezavisnosti SAD

Serbian News Media pre 29 minuta
Zelenski čestitao Trampu 250. godišnjicu Deklaracije o nezavisnosti SAD
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski čestitao je danas američkom kolegi Donaldu Trampu (Trump) 250. godišnjicu Deklaracije o nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država (SAD). „Danas se navršava 250 godina od rođenja jednog od najsvetlijih, najmoćnijih i najuticajnijih snova čovečanstva – američkog sna o nezavisnoj, slobodnoj i prosperitetnoj naciji koja podržava individualnu slobodu, veru i težnju ka sreći“, napisao je ukrajinski predsednik na društvenim
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