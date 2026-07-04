Zelenski čestitao Trampu 250. godišnjicu Deklaracije o nezavisnosti SAD

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski čestitao je danas američkom kolegi Donaldu Trampu (Trump) 250. godišnjicu Deklaracije o nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država (SAD). „Danas se navršava 250 godina od rođenja jednog od najsvetlijih, najmoćnijih i najuticajnijih snova čovečanstva – američkog sna o nezavisnoj, slobodnoj i prosperitetnoj naciji koja podržava individualnu slobodu, veru i težnju ka sreći“, napisao je ukrajinski predsednik na društvenim