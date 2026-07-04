Flajersi od Šveđanina prave najplaćenijeg igrača u NHL

Sport klub pre 14 minuta  |  Autor: Igor Jagličić
Flajersi od Šveđanina prave najplaćenijeg igrača u NHL

Filadelfija Flajersi su ponudili švedskom napadaču Leu Karlsonu, članu Anahajma, rekordnu godišnju platu, saopštila je pres služba kluba iz Pensilvanije.

Popularni Letači nude 21-godišnjem Šveđaninu, koji je ograničeno slobodan agent, petogodišnji ugovor sa platom od 18 miliona dolara po sezoni! Anahajm može da zadrži hokejaša, ako mu u narednoj nedelji uruči istu ponudu u pogledu trajanja i finansijske vrednosti ugovora. Ako Karlson pređe u Flajerse i dogovor bude realizovan, NHL će imati novog rekordera po visini plate. Trenutno je najplaćeniji igrač, centar Minesote, Kiril Kaprizov, koji zarađuje 17 miliona
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