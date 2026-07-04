Kolina poslao kući sudiju meča Hrvatska – Portugalija!

Ne stišava bura posle utakmice prve eliminacione runde Svetskog prvenstva izmešu Portugalije i Hrvatske.

Mnogo se priča o suđenju, a glavni sudija Norvežanin Espen Eskas platio je ceh. Kao što je prvi među sudijama Pjerluiđi Kolina odlučio Eskas više neće suditi do kraja šampionata. Ta odluka je mogući indikator da sudijska organizacija nije zadovoljna odrađenim poslom u utakmici između Hrvatske i Portugalije. Ovu informaciju donose hrvatske „ Sportske novosti.“ Prirodno, povezuju je sa utakmicom, a po tim navodima najviše je Kolina zamerio dosuđen penal za