Subota na WB: Dva velika iznenađenja, magija Bublika i Griša

Šesti dan Vimbldona doneće kompletnu sliku osmine finala u muškoj i ženskoj konkurenciji.

Grigor Dimitrov je eliminisao Matea Beretinija, Aleksandra Krunić i Ana Danilina su prošle dalje kao i Aleksander Zverev. Ispala je Iga Švjontek, ali i Jelena Ribakina. Raspored na Centralnom stadionu bio je vrlo sadržajan. Filipinka Aleksandra Ijala eliminisala je Poljakinju Igu Švjontek, treću teniserku sveta. Meč trećeg kola Vimbldona okončan je rezultatom 7:6 (9), 6:2 posle dva sata i 15 minuta igre. Aleksandra Krunić i Ana Danilina prošle su među 16 najboljih