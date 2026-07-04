Velika promena u Hrvatskoj: Dalić odlazi, menja ga legenda

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Branimir Smilić
Velika promena u Hrvatskoj: Dalić odlazi, menja ga legenda

Poraz od Portugalije u šesnaestini finala Svetskog prvenstva mogao bi da označi kraj jedne od najuspešnijih era u istoriji hrvatskog fudbala.

Prema pisanju Sportskih novosti, u Hrvatskom fudbalskom savezu već je doneta odluka da Zlatko Dalić napusti mesto selektora, dok bi njegov naslednik trebalo da bude Slaven Bilić, koji bi se tako vratio na klupu reprezentacije posle više od decenije. Kako navodi isti izvor, čelnici HNS-a su još pre početka Mundijala obavili niz neformalnih razgovora sa reprezentativcima kako bi proverili kakav bi bio njihov stav o mogućem Bilićevom povratku. Reakcije igrača bile su
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