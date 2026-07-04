(VIDEO) Ataman u sukobu sa sudijom na meču Turske i Srbije

Selektor seniorske reprezentacije Turske Ergina Ataman svađao se sa sudijama na meču Turske i Srbije - polufinalu Mundobasketa za igrače do 17 godina.

Košarkaši Srbije pobedili su domaćina Tursku u polifinalu Svetskog prvenstva za igrače do 17 godina, a u centru pažnje našao se u ovom duelu i Ergin Ataman – selektor seniorske selekcije Turske. Srbija je pobedom protiv Turske zakazala finale sa Sjedinjenim Američkim Državama (nedelja, 19.15), a meč sa domaćinom bio je prilično napet u pojedinim momentima. Selektor seniorske reprezentacije Turske Ergina Ataman bio je vidno besan čak je u jednom momentu ustao sa