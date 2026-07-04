Bonga odlučio - Hoće samo kod Željka!

Sportske.net pre 47 minuta  |  Sportske.net
Bonga odlučio - Hoće samo kod Željka!

Jedan od najboljih igrača koji su trenutno na tržištu jeste Isak Bonga, košarkaš koji je prethodne dve sezone igrao za Partizan i koji je ostavio sjajan utisak.

Ovaj 26-godišnji nemački košarkaš koji se okitio i titulom prvaka sveta sa Nemačkom je bio želja Barselone, a jutros je Encestando javio da je veoma blizu potpisa za Real Madrid. No, danas Donatas Urbonas, jedan od najpouzdanijih novinara u košarci, istakao je da će Bonga u - Panatinaikos. Dogovor sa Panatinaikosom postoji, a u njemu je i izlazna klauzula za NBA ligu svakog leta. On će se na taj način ponovo susresti sa Željkom Obradovićem sa kojim je sarađivao u
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