Evo kad počinje finale Srbija - SAD! Kusturica protiv saigrača iz Barse, mogu li ''orlići'' do čuda?

Reprezentacija Srbije se posle večerašnjeg trijumfa nad domaćom Turskom (76:71) plasirala u finale Svetskog prvenstva, gde će joj rival biti selekcija Sjadinjenih Američkih Država.

Ta utakmica na programu je u nedelju s početkom u 19 časova i 15 minuta, kada će naši ''orlići'' pokušati da naprave čudo i zaustave američku ''kaznenu ekspediciju''. Kažemo čudo, jer su Amerikanci od početka šampionata sveta ređali ubedljive pobede, jednu za drugom. U grupnoj fazi takmičenja, selekcija SAD je savladala Francusku sa 115:84, zatim je protiv Japana trijumfovala sa 128:66, pa protiv Italije sa 131:80. U četvrtrfinalu Amerikanci su ''brojali do 149''