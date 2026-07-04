Srbija sa strašnim Amerima za titulu prvaka sveta, savladana i Turska usred Istanbula!

Sportske.net pre 3 sata  |  Sportske.net
Srbija sa strašnim Amerima za titulu prvaka sveta, savladana i Turska usred Istanbula!

Juniorska (U17) reprezentacija Srbije plasirala se večeras u finale Svetskog prvenstva, pošto je u polufinalu u Istanbulu savladala domaću selekciju Turske rezultatom 76:71.

Za titulu će se izabranici selektora Stevana Mijovića boriti protiv reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država koja je u prvom polufinalu deklasirala Australiju rezultatom 114:65. Predvođena izvanrednim Nikolom Kusturicom, Srbija je vodila u najvećem delu večerašnjeg meča, u drugoj četvrtini je ta prednost prvi put postala i dvocifrena, iako su ''orlići'' imali dosta problema u šutu za tri poena. Na poluvremenu je naš tim imao osam poena prednosti, vodio je sa
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