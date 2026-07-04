Argentina posle produžetka izbacila Zelenortska Ostrva za plasman u osminu finala

Argentina se teže nego što se očekivalo domogla osmine finala Mundijala. Dvaput su vodili Gaučosi i dvaput su se vraćala Zelenortska Ostrva, da bi na kraju gol Kristijana Romera na asistenciju Mesija u 111. minutu odlučio pitanje pobednika. U regularnom toku bilo je 1:1, posle produžetaka 3:2.

Lionel Leo Mesi nastavlja da piše zlatnim slovima nove stranice fudbalske istorije. Leo Mesi stigao je u jubilarnom 30. meču na Mundijalu do 20. gola. Igrao se 29. minut meča u Majamiju na stadionu "Hard rok", kada je omaleni Argentinac servirao fudbalskoj javnosti još jedno remek-delo. Naime, Mesi je dobio dugu loptu u Lisandra Martineza, zalepio je praktično za spoljni deo levog stopala, a onda je usledila rutinska egzekucija. Prvo "milovanje" bubamare, a zatim