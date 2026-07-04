Nepregledne kolone ljudi na ispraćaju ajatolaha Hamneja, Modžtaba želi da prisustvuje očevoj sahrani

U Teheranu je danas počela zvanična ceremonija oproštaja od poginulog iranskog vođe ajatolaha Alija Hamneja, kojoj prisustvuje veliki broj građana okupljenih u otvorenom molitvenom prostoru džamije Imama Homeinija, prenela je iranska državna agencija IRNA.

Prema navodima agencije, građani od ranih jutarnjih sati pristižu u kompleks džamije na otvorenom, Velike musale u Teheranu, kako bi odali poslednju počast preminulom vođi, a broj okupljenih povećava iz minuta u minut. Organizatori su saopštili da su preduzete sve neophodne zdravstvene, medicinske i socijalne mere, zbog velikog broja ljudi. Vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnej je izrazio želju da prisustvuje sahrani svoga oca i da lično pročita pogrebnu molitvu,